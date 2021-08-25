В Германии предложили провести саммит ЕС-Россия после семилетнего перерыва

В Германии предложили провести саммит Россия ЕС-Россия после семилетней паузы. Инициатором выступил Восточный комитет немецкой экономики – это объединение бизнесменов, в которое входит более 300 компаний, работающих с со странами Центральной и Восточной Европы.

По мнению главы комитета Оливера Хермеса, новому федеральному правительству Германии стоит выступить в Брюсселе с таким предложением. Это бы стало сигналом к возобновлению диалога на высоком уровне, полагает бизнесмен. "Канцлер в ходе прощального визита в Москву подала сигнал к диалогу - в том числе, и будущему федеральному правительству", - цитирует Хермеса "Интерфакс".

Саммиты ЕС-Россия перестали проходить в 2014 году, после охлаждения отношений России и Запада из-за ситуации с Крымом и Донбассом.