25 Августа 2021
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Политика В России
Глава ЦИК Элла Памфилова голосует по поправкам в Конституцию 27.06.20. (2020) | Фото: пресс-служба ЦИК РФ

"Нас обвиняют в том, что мы отказываемся нарушать закон", - Памфилова

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова в очередной раз возмутилась критике в адрес избирательной системы.

"В эту кампанию нас критикуют, но есть одно отличие. Впервые основная претензия – что ЦИК последовательно отказывается нарушать закон. Нас буквально обвиняют в том, что мы не подменяем собой ни прокуратуру, ни МВД, ни суд, ни СКР. Как посмели. Я не буду дальше развивать тему абсурдности этих обвинений – себе дороже", - заявила Памфилова на заседании ЦИК.

"Наши оппоненты, цель которых снести выборы, говорят: меньше кандидатов, чем в 2016-м году… в Госдуму конкурс 9-10 в среднем кандидатов, 4,5 - в губернаторы. В целом средний конкурс будет 12 человек на место. У нас серьезно изменилось законодательство, ужесточились требования к кандидатам. И сами партии, и кандидаты, видя, что они по разным причинам не могут участвовать – сами забирают документы и снимаются с выборов. Все это приписывают ЦИК, что она снимает", - пожаловалась Памфилова.

Она добавила, что три четверти кандидатов, снятых с выборов, выбыли по своей инициативе или инициативе партий, их выдвинувших.

"Глотать и игнорировать это не будем, на каждый тезис дадим аргументированный ответ. Коллеги, не позволяйте в регионах нашу огромную работу перечеркивать разного рода ребятам, которые работают на совсем другие цели. Ловите на лжи и передергивании фактов – люди должны знать правду", - напутствовала глава ЦИК коллег из регионов.

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Теги: элла памфилова, цик, обвинения, выборы в госдуму



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