Суды восстановили на работе сотрудников метро, уволенных после слива базы Навального

Cуды восстановили на работе десятерых сотрудников Московского метрополитена, которых уволили весной этого года, сообщил РБК президент Конфедерации труда России (КТР) Борис Кравченко.

Он заявил, что количество восстановленных будет расти, продолжаются судебные разбирательства.

Накануне Конфедерация труда России предложила начальнику московского метро Виктору Козловскому восстановить уволенных работников.

Президент КТР сообщил, что более 40 человек пожаловались в профсоюз работников ГУП "Московский метрополитен" на то, что их уволили якобы за прогулы либо вынудили уйти "по соглашению сторон".

Напомним, "Коммерсантъ" со ссылкой на профсоюз Московского метрополитена сообщил о массовых увольнениях сотрудников подземки. Так, с начала мая работы лишились минимум 50 человек. При этом в профсоюзе утверждают, что сокращения проходят с грубыми нарушениями, а их причина – якобы в политической позиции работников. Все они регистрировались на сайте в поддержку Алексея Навального, данные с которого позже утекли в сеть.

В Кремле посоветовали уволенным сотрудникам московского метро жаловаться прокурорам в случае нарушения Трудового кодекса.