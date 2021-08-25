В Екатеринбурге из-за аномальной жары заканчивается вода

В Екатеринбурге решают вопрос с подключением к Нязепетровскому каскаду в Челябинской области. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, это делается, чтобы не допустить дефицита воды в уральской столице.

По данным МУП "Водоканал", заполнение Верхнемакаровского и Волчихинского водохранилищ сегодня составляет 61% и 56% соответственно. Такая гидрологическая обстановка сложилась в связи с аномальной жарой и длительным отсутствием существенных осадков. Для того, чтобы компенсировать недостающие объемы, глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился проработать вопрос подключения к Нязепетровскому каскаду.

Предполагается, что перекачка воды на Средний Урал начнется уже 1 сентября.

Напомним, что Екатеринбург уже качал воду из Челябинской области в 2017 и 2018 годах. Также город сталкивался с дефицитом водных ресурсов в 2019 году. Тогда тоже был задействован Нязепетровский каскад, откуда брали воду четыре месяца.

Справка

Нязепетровский каскад - это гидротехническое сооружение на реке Уфа. После того, как вода насосами перекачивается через Уральский хребет, она попадает в естественное русло реки западная Чусовая и проходит 170 км до Верхнемакаровского водохранилища. В среднем путь воды из одного региона в другой длится около недели.