Бюджет Перми продолжит оплачивать социальные обязательства

Бюджет Перми продолжит оплачивать социальные обязательства. Добровольные расходы бюджета продлены на оплату проезда в медицинские организации жителям с хронической почечной недостаточностью, ежемесячные выплаты студентам и учащимся очной формы обучения, имеющих детей в возрасте до 1,5 лет, выплаты многодетным семьям взамен земельного участка, предоставление социальной поддержки в случае рождения трех или более детей одновременно, предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся, организацию перевозок учащихся из удаленных районов, присуждение премии "Золотой резерв", организацию и проведение спортивных мероприятий, организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей.

Помимо введения социальных льгот, депутатами принято решение ещё на год продлить добровольные расходные обязательства по благоустройству дворов. Это поможет в реализации программы формирования современной городской среды. Средства на благоустройство будут привлечены средства из бюджетов всех уровней.

"Я думаю, что принятые вопросы - это еще одно подтверждение социальной направленности городского бюджета, они серьезно усилят то направление, которое взято главой города и депутатами. В бюджете на 2021-2023 годы предусмотрен 141 млн рублей ежегодно на установку детских и спортивных площадок во дворах", - подчеркнул депутат Василий Кузнецов.

"Самое важное в этом вопросе, что мы находимся в тесном контакте с инициативными группами жителей, старшими по домам. Они выходят с предложениями к депутатам и видят, что мы открыты и готовы помогать реализовывать их проекты", - отметил депутат Денис Ушаков.