25 Августа 2021
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Происшествия Челябинская область
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokatmuhin.ru

На южноуральцев завели уголовное дело по факту кражи в Якутии золота на 5 млн рублей

Жителей Челябинской области уличили в краже свыше 1,3 килограмма россыпного золота с рудника в Якутии. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД по Республике Саха.

Южноуральцы работали на руднике в Якутии. По версии следствия, они похитили свыше 1,3 килограмма россыпного золота общей стоимостью более 5 млн рублей. Золото они спрятали в своей машине, чтобы вывезти.

Сейчас золото изъято. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Теги: уголовное дело, кража, золото,



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