На южноуральцев завели уголовное дело по факту кражи в Якутии золота на 5 млн рублей

Жителей Челябинской области уличили в краже свыше 1,3 килограмма россыпного золота с рудника в Якутии. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД по Республике Саха.

Южноуральцы работали на руднике в Якутии. По версии следствия, они похитили свыше 1,3 килограмма россыпного золота общей стоимостью более 5 млн рублей. Золото они спрятали в своей машине, чтобы вывезти.

Сейчас золото изъято. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.