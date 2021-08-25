Бюджет Перми пересмотрен в сторону увеличения доходов на 200 миллионов

Пермская городская дума на сегодняшнем пленарном заседании переверстала городской бюджет в сторону увеличения доходов на 199 млн руб. Также уменьшены межбюджетные трансферты и перераспределены высвободившиеся средства. На проект решения Контрольно-счётная палата города Перми высказала свои замечания, которые были устранены до пленарного заседания.

Дефицит бюджета при этом не изменится и составит 3,5 млрд рублей, отметила Наталья Мельник, заместитель руководителя Пермской городской думы.

Планируемые доходы бюджета увеличились почти на 200 миллионов после уточнения оценки поступления НДФЛ.

Межбюджетные трансферты сокращаются, поскольку министерство образования получило полномочия по строительству двух школ - №82 и техношколы им. Савиных. Здания возводятся по концессии, за три года предполагалось освоить 1 млрд 104 млн руб.

Освободившиеся бюджетные средства будут направлены на строительство корпуса гимназии №17 - 138 млн рублей в 2022 году, и реконструкцию манежа "Спартак" - 147 млн рублей в 2023 году.

Появилась возможность увеличить стоимость работ в 2022 году на реконструкцию ДК Молодежи на сумму 151 млн рублей, а также на строительство бассейна на ул. Гашкова на 58 млн рублей.

В 2022-2023 годах предлагается предусмотреть расходы на разработку проектно-сметной документации, строительные работы и содержание сетей наружного освещения в сумме 43 млн рублей ежегодно с возможностью заключения контракта жизненного цикла.

"Кроме того, 13 августа в думу поступило еще 9 поправок, касающихся финансового обеспечения мероприятий в сфере физкультуры и спорта, а также исполнения судебных решений. Источником дополнительных расходов являются средства, высвобождающиеся в связи с отменой "Пермского Марафона", - подчеркнула Наталья Мельник.

Напомним, "Пермский марафон" перенесен на сентябрь 2022 года в связь с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Регистрационные взносы, оплаченные за участие в Пермском марафоне-2021, будут действительны в 2022 году. Кроме того, возможен возврат средств через личный кабинет на сайте "Russia Running". Лицам, оплатившим регистрационный взнос через спортшколу олимпийского резерва "Орленок", необходимо обратиться непосредственно в спортивную школу. Оформить возврат средств станет возможным с 16 августа.

Ранее дума пересматривала параметры бюджета в мае и июне. Весной он был изменен в сторону увеличения на 1,1 млрд рублей в 2021 году, благодаря дополнительным краевым и федеральным поступлениям, летом депутаты перераспределили сэкономленные средства на проект "Формирование современной городской среды", организацию детского отдыха и ремонт городского имущества.