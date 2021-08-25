Вакцинированная Греция бьет рекорды по заболеваемости ковидом

В Греции за сутки выявлено 4608 новых случаев ковида, что стало максимальным приростом за все время, сообщает национальная организация общественного здравоохранения страны. Греция является очередной европейской страной, где при вакцинации более чем половины населения заболеваемость бьет рекорды.

На сегодня в Греции вакцинировано 57% населения, в том числе 54% - дважды. Это, однако, не уберегло от новой "волны", захлестнувшей страну, хотя еще в начале лета казалось, что заболеваемость стабильно идет на спад, а ковид постепенно уходит.

Вакцинация началась в январе. Вскоре после этого, как и во многих других странах, заболеваемость и смертность резко взлетели. С конца апреля началось снижение, и это связывалось с увеличением доли вакцинированных. Летом эта гипотеза оказалась опровергнутой. В конце июня началось быстрое ухудшение. За два месяца заболеваемость выросла почти в 10 раз - с 400 до 3-4 тыс. и уже более чем в два раза превысила российские показатели при двукратном перевесе числа вакцинированных.

Правда, смертность пока составляет половину российской (все данные - с учетом численности населения), и это можно отнести на защитное действие вакцины. Однако есть два важных обстоятельства. Первое - смертность, скорее всего, еще продолжит рост. Второе - привитых умерших могут реже записывать в умерших от ковида, а относить их смерть на счет иных причин. Поэтому точнее оценивать результаты по годовой общей смертности.

В Греции является обязательным ношение маски в помещениях. Запрещено проведение каких-либо массовых мероприятий с присутствием более 20 человек. В ряде областей действует ночной комендантский час. Накануне греческие власти объявили о введении дополнительных ограничений для невакцинированных. Они обязаны за свой счет каждую неделю сдавать по 1-2 теста на ковид.

Министр здравоохранения Василис Кикилиас заявил о "пандемии непривитых". И нужно сделать еще миллион уколов, чтобы достичь уровня вакцинации других европейских стран. В которых тоже большой рост заболеваемости при еще большей доле вакцинированных и никакого популяционного иммунитета от массовой вакцинации не создано. В итоге власти Греции скорее борются с невакцинированными, а не с ковидом.

Как анализировало Накануне.RU, с ростом вакцинации в странах, а они представляют собой относительно замкнутые популяции, число новых случаев ковида только растет. Для "ковидной" смертности эта зависимость более слабая, но тоже наблюдается. Глобальным статистически фактом является то, что вакцинация почти нигде пока не привела к анонсируемой ранее победе над ковидом и возвращению к нормальной жизни. А среди стран с малой заболеваемостью и смертностью гораздо больше тех, где доля вакцинированных мала. Некоторые эксперты считают саму концепцию достижения коллективного иммунитета от вакцинации ошибочной.