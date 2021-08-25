25 Августа 2021
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Общество За рубежом
вертолет МИ-17В5 (2012) | Фото:

Талибам досталось более ста российских вертолетов Ми-17

В Афганистане остается больше ста вертолетов Ми-17 различных типов российского производства, сообщил "Интерфаксу" глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

По его словам, техника быстро придет в негодность без сервиса и ремонта. Михеев добавил, что эти вертолеты уже и сейчас могут "стоять на земле", так как это зависит не только от возраста, но и от налета.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что видит угрозу в огромном количестве оружия, оказавшегося в руках талибов (представители запрещенного в РФ террористического движения "Талибан"). По его словам, речь идет о сотнях стволов артиллерии и бронетехники, самолетах и вертолетах.

Как сообщалось, "Талибан" захватил несколько американских самолетов, военных вертолетов и противотанковых ракет,. При этом талибы вряд ли смогут в полной мере использовать технику армии США, так как не располагают пилотами и техническим персоналом для ее обслуживания.

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Теги: талибы, ми-17, вертолеты, афганистан



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