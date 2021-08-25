25 Августа 2021
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Общество Свердловская область
врач, доктор, ГКБ №40, кабинет компьютерной томографии (2020) | Фото: Накануне.RU

С начала пандемии коронавируса скончались более 5 тысяч свердловчан

С начала пандемии коронавируса в Свердловской области скончались более 5 тысяч заболевших жителей региона. Об этом Накануне.RU сообщили в областном оперативном штабе по профилактике COVID-19.
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За минувшие сутки в регионе умерли 32 пациента с ковидом. На сегодняшний день общее число летальных исходов, по официальным данным, составило 5 тыс. 2.

Также за сутки на Среднем Урале выявлено 527 новых случаев COVID-19. Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (161 заболевший) и других муниципалитетов.

Всего с начала пандемии, по данным оперштаба, коронавирусом переболели 120 тыс. 440 свердловчан.

Напомним, что число скончавшихся в 2021 году жителей Свердловской области превысило прошлогодний показатель на 12%.

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Теги: коронавирус, пандемия, оперштаб, Свердловская область



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