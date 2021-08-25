Контейнерные площадки для сбора мусора в Перми приведут к визуальной идентичности

Контейнерные площадки для сбора мусора в Перми будут отвечать единым требованиям. Правила благоустройства города изменила Пермская городская дума на пленарном заседании в среду.

По данным пресс-службы думы, депутаты закрепили нормы, касающиеся внешнего облика города.

В документе уточняются требования к площадкам накопления ТКО, к элементам обустройства автостоянок и строительных площадок, к размещению детских игровых и спортивных площадок, размещению уличного искусства, уточняются требования к колерным паспортам капитальных строений. Для приведения объектов в соответствие с новыми требованиями предусмотрен переходный период. Он составит от 12 до 24 месяцев в зависимости от объекта.

Депутат Михаил Бесфамильный прокомментировал изменения, которые приняла дума. По его словам, их можно разделить на два блока. "Первый – вопросы, связанные с правилами сноса деревьев и зеленых насаждений, требования к контейнерным площадкам. Требования эти всегда были, но сегодня мы их конкретизировали и закрепили в одном документе. Второй блок - часть глобального городского дизайн-кода, который определяет внешний облик нашего города", - отметил депутат.

Введение дизайн-кода в Перми обсуждается уже несколько лет. Это правила, которые помогут сформировать визуальную идентичность. Для каждого типа общественного пространства будет определен свой набор элементов: дорожное покрытие, рекламная и адресная навигация, освещение, озеленение, остановки, павильоны и малые архитектурные формы.

Частью формирования дизайн-кода стало приведение к единообразию вывесок на зданиях. Установленные правила наглядно показывают, каким образом должна выглядеть уличная вывеска, какую информацию она может содержать, а также обозначают ее размеры и место размещения на фасаде. Так, в текстовой части вывески должно быть указано только название компании и род ее деятельности, а в графической – логотип. При этом возможно дублирование одного из элементов. Размещать конструкцию допускается ниже уровня основания окон второго этажа. Кроме того, определены параметры расположения нескольких вывесок на одном здании. В частности, таблички должны располагаться в месте фактического нахождения организации. При этом возможно размещение вывесок на подложке единого цвета по длине всего фриза фасада.