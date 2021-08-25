В Югре предприниматели завышали цены на социально-значимые продукты

В магазинах поселка Андра Ханты-Мансийского автономного округа завысили стоимость социально значимых продуктов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры автономного округа.

Цены на крупы взлетели на 50%. Кроме того, прокуратура Октябрьского района выявила завышение цен на молоко (на 21,6%), на хлеб (24,1%) и макаронные изделия (20,6%). В отношении недобросовестных предпринимателей были возбуждены производства по делам об административных правонарушениях по статье нарушение порядка ценообразования.

По решению Роспотребнадзора, бизнесмены были оштрафованы на 50 тыс. руб.

"Кроме того, субъектам предпринимательской деятельности внесены представления об устранении нарушений закона, которые рассмотрены и удовлетворены, цены на продукты питания приведены в соответствие", - говорится в сообщении прокуратуры.