Коллеги и партнеры выразили соболезнования в связи с кончиной экс-главы "Уралвагонзавода" Николая Малых

Сотрудники и партнеры "Уралвагонзавода" выразили свои соболезнования в связи с кончиной бывшего генерального директора предприятия Николая Малых. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании слова сочувствия и поддержки в адрес трудового коллектива, семьи, родных и близких покойного выражают руководители предприятий, общественных организаций и профессиональных союзов, органов власти всех уровней, и многие другие, кто лично знал Николая Александровича и работал с ним.

"Без его энергии, таланта и искренней любви к заводу и его людям страна могла потерять Уралвагонзавод. Возглавив его в сложнейшие 90-е годы, он смог не только сохранить научно-технический и кадровый потенциал, но и вывести УВЗ на мировую арену, что придало новый импульс в развитии российского танкостроения. Николай Александрович пользовался огромным авторитетом не только у коллег по работе, но и у руководителей региона и отрасли в целом. Созданная при его участии на базе Уралвагонзавода крупнейшая в стране оборонно-промышленная корпорация и сегодня активно живет и развивается во благо России, производя самое современное вооружение и подвижной состав. Список его добрых дел поистине бесконечен", - сказал гендиректор АО "Концерн "Уралвагонзавод" Александр Потапов.

Он также отметил, что Николай Малых был для многих сотрудников и коллег не только другом. но и наставником. Все в Нижнем Тагиле помнят его как руководителя, который многое делал для людей.

Прощание с Николаем Александровичем Малых пройдет 26 августа в Нижнем Тагиле, во Дворце культуры имени И.В. Окунева, с 10.30 до 12.00. С 12.00 до 13.00 пройдет гражданская панихида, где будут присутствовать только родные и близкие покойного. В 13.00 – вынос тела из центрального входа Дворца культуры имени И.В. Окунева. Отпевание пройдет в Храме Дмитрия Донского, построенного по инициативе Николая Александровича. В связи с ограниченной площадью храма, на отпевании будут присутствовать только близкие почившего.

Напомним, что Николай Малых скончался 23 августа в возрасте 73 лет после продолжительной болезни.