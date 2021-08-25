Рада приняла проект большого герба Украины

Верховная рада проголосовала за Большой государственный герб Украины. Голосование специально провели в день 30-летия акта о независимости Украины. Правда, законопроект принят только в первом чтении 257 голосами. Во втором понадобится уже конституционное большинство - 300 голосов. И найти их будет непросто.

Интересно, что за герб не голосовали противоположные силы - "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) и прозападные "Евросолидарность" Петра Порошенко, а также "Голос". В других фракциях тоже поддержали не все, но в этих трех не было отдано вообще ни одного голоса. Все они жестко критикуют нынешний режим, только с разных позиций.

На Украине до сих пор нет большого герба. В прошлом году его выбрали в результате конкурса. Но Рада проголосовала за другой вариант - который прописан в конституции. На нем изображены лев и казак с мушкетом, посередине - корона. При этом на голове у льва тоже корона. Архангел Михаил исчез, как и крест и вообще связь с христианством.

Примечательно, что лев символизирует Галицко-Волынское княжество, но у него не было короны. Нынешняя корона намекает на особые права или самоуправство Галиции? Опыт "патриотического" сепаратизма у Галиции в новейшей истории есть. В конце 2013 года, когда президент Виктор Янукович приостановил подписание соглашения об ассоциации с ЕС, галицкие области первыми заявили о неподчинении Киеву и самостоятельной евроинтеграции. И никаких последствий для них не было, хотя Украина является унитарным государством.

Фракция ОПЗЖ не участвовала в голосовании в знак протеста против преследования неугодных СМИ (на днях был заблокирован сайт популярного издания "Страна") и подавления множества прав граждан - языковых, политических (в оккупированных районах Донбасса запрещены выборы из опасения "неправильных" результатов).

"В проекте герба влепили корону, которая выглядит дико для демократической республики. Там нашлось место для символов Львова, но не оказалось места для символов Юга и Востока Украины. Проект полностью погружен в "захиднянское" прошлое и не содержит ни единого символа будущего для страны", - говорится в заявлении партии.

Любопытную деталь подметили в сети - у льва обе ноги левые, что можно заметить по большим пальцам. Многие критикуют герб за архаичность. Также у льва зачем-то изобразили половые органы в необычном состоянии.