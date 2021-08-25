25 Августа 2021
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Политика В России
камера наблюдения статуя современное искусство стрит-арт (2019) | Фото:instagram.com/lonesome_grass

ЦИК допустила до видеонаблюдения за выборами омбудсменов и членов СПЧ

Центризбирком сегодня расширил список лиц, допущенных до видеонаблюдения за выборами в Госдуму. В него включили членов Совета по правам человека при президенте России, а также уполномоченного по правам человека в России и региональных омбудсменов. Последние получат по одному аккаунту (с одного аккаунта можно наблюдать за четырьмя избирательными участками), а СПЧ и аппарат уполномоченного по правам человека в России не будут ограничены – им выдадут столько аккаунтов, сколько они запросят, сообщил на заседании ЦИК зампред комиссии Николай Булаев.
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Он добавил, что теперь общее число аккаунтов на портале видеонаблюдения составит минимум 8,8 тыс. (в ЦИК ожидают, что число заявок еще вырастет), с них можно будет одновременно отслеживать работу 35 тыс. избирательных участков.

Напомним, на предстоящих выборах меняется схема видеонаблюдения. Если раньше доступ к трансляциям имели все желающие – видео транслировалось в интернете, то теперь его смогут просматривать только зарегистрированные лица. Это представители партий, кандидаты, а также участники наблюдательных центров (в них теоретически может записаться любой человек, но ему надо будет пройти обучение).

"Модель, которую мы принимаем, она оптимальна, она решает все проблемы. Она гарантирует профессиональное, конкретное видеонаблюдение. Диванные созерцатели, толку от которых никогда не было, совершенно бы не обрадовались, если бы камеры на улицах выдавали в сеть все, что они делают. В том числе о выборах. Не все хотят, чтобы это стало достоянием… И ни в одном демократическом обществе это не позволено. Мы соблюдаем права на частную жизнь", - заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

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Теги: цик, видеонаблюдение, выборы в госдуму



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