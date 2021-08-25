Все фигуранты дела бывших свердловских силовиков обжаловали свои приговоры

Бывшие высокопоставленные сотрудники свердловских СКР и прокуратуры, которых отправили в тюрьму за взяточничество, обжаловали свои приговоры.

Напомним, в начале августа Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор экс-зампрокурора Свердловской области Дмитрию Чуличкову и бывшему заместителю главы Следственного комитета региона Михаилу Бусылко. Их обвиняли в получении взяток в особо крупном размере. Также одним из фигурантов дела был адвокат Владислав Вострецов, которому вменяли посредничество в передаче взятки и мошенничество.

В результате Чуличкову назначили 9 лет колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в правоохранительных и следственных органах, без штрафа. Бусылко получил 8,5 лет "строгача", также с лишением права занимать должности в правоохранительных и следственных органах, без штрафа. А передававшего взятку Вострецова отправили в колонию на 9,5 лет.

Однако все трое фигурантов не согласились с приговором и обжаловали его. Как сообщается в электронной картотеке Ленинского райсуда, поступили апелляционные жалобы от адвокатов осужденных. Также апелляционное представление на приговор направил прокурор. Дата рассмотрения жалоб пока не назначена.

Напомним, что гособвинение просило для Бусылко и Чуличкова по 11 лет колонии, штрафы в размере 10 млн руб., а также лишить их специальных званий и права занимать должности государственной и муниципальной службы сроком на 10 лет.