Опубликованы кадры эвакуации россиян из Афганистана

У российского посольства в Кабуле начинается эвакуация граждан РФ.

Как передает РЕН ТВ, у диппредставительства стоит колонна автобусов, в них россиян повезут в аэропорт. Водители ждут сигнала к отправлению.

Ранее сообщалось, что Минобороны по поручению президента России Владимира Путина организует эвакуацию из Афганистана более 500 граждан РФ, стран ОДКБ и Украины.

Создана группа из четырех военно-транспортных самолетов, которые уже сосредоточены на аэродроме в Ульяновске. Когда они вылетают в Афганистан, не уточнялось.