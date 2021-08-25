Мэрия Екатеринбурга проведет заседание с рабочей группой после жалобы на работы в Опалихинском сквере

Администрация Екатеринбурга отреагировала на недовольство жителей микрорайона Заречный, которые пожаловались на якобы нарушения договора по благоустройству сквера по ул. Опалихинская. Об этом Накануне.RU рассказала жительница микрорайона и одна из авторов вчерашнего обращения Анастасия.

По словам горожан, во время благоустройства территории рабочие вредили зеленым насаждениям, а мэрия согласовала подрядчику вырубку 10 деревьев без ведома рабочей группы.

Внеочередное заседание запланировано в администрации города уже на завтра, 26 августа. На нем МКУ "Городское благоустройство" представит измененный проект и ответит на все интересующие вопросы граждан.

Напомним, что заказчиком благоустройства сквера является МКУ "Городское благоустройство", а 80 млн 172 тыс. руб. на работы выделила мэрия. Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов сам высказывался в защиту деревьев и пожеланий граждан.