25 Августа 2021
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Общество Свердловская область
Поврежденные деревья в сквере на Опалихинской в Заречном (2021) | Фото: жители Заречного

Мэрия Екатеринбурга проведет заседание с рабочей группой после жалобы на работы в Опалихинском сквере

Администрация Екатеринбурга отреагировала на недовольство жителей микрорайона Заречный, которые пожаловались на якобы нарушения договора по благоустройству сквера по ул. Опалихинская. Об этом Накануне.RU рассказала жительница микрорайона и одна из авторов вчерашнего обращения Анастасия.

По словам горожан, во время благоустройства территории рабочие вредили зеленым насаждениям, а мэрия согласовала подрядчику вырубку 10 деревьев без ведома рабочей группы.

Поврежденные деревья в сквере на Опалихинской в Заречном(2021)|Фото: жители Заречного

Внеочередное заседание запланировано в администрации города уже на завтра, 26 августа. На нем МКУ "Городское благоустройство" представит измененный проект и ответит на все интересующие вопросы граждан.

Напомним, что заказчиком благоустройства сквера является МКУ "Городское благоустройство", а 80 млн 172 тыс. руб. на работы выделила мэрия. Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов сам высказывался в защиту деревьев и пожеланий граждан.

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Теги: Опалихинский сквер, вырубка деревьев, обращение, Заречный, Екатеринбург, рабочая группа, заседание



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