25 Августа 2021
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фильм солнцепек, донбасс, луганск (2021) | Фото: фильм солнцепек / постер

Политолог назвал «Солнцепек» выдающимся кино

Военная драма «Солнцепек», рассказывающая о происходящем в Луганске в 2014 году, вызвала в интернете бурное обсуждение, поскольку затронула острую и болезненную тему.

В украинском сегменте соцсетей появились призывы жаловаться на «Солнцепек» на всех площадках, на которых его можно посмотреть, и добиваться его удаления из интернета. А политолог Сергей Макаров не сомневается, что «Солнцепек» - выдающееся кино.

«В этом фильме показаны эти военные преступления против человечности. Соответственно, те, кто их совершал — возмущены, те, кто был их союзниками — возмущены. Те, кто является продолжателем — они возмущены. Те, кто обслуживает интересы преступников и пытаются представить их в благовидном свете — тоже возмущены», — считает он.

Критики в своих комментариях ничего не говорят о правдивости фильма, но при этом обвиняют его в чрезмерной публицистичности. Иван Ревяков, старший преподаватель кафедры мировой и отечественной культуры Донецкого национального университета, отмечает, что в фильме достаточно натуралистичных сцен убийств и садизма, но с точки зрения сверхзадачи ленты они оправданны.

«В фильме показаны зверства украинских «добрабатов» и мародеров, например, пытки пленных «сепаров», издевательства над ними. Аналогичные моменты присутствуют и в других фильмах, таких как «Собибор» или «Иди и смотри», например. Для современного Донбасса этот фильм весьма актуален, поскольку он является художественным осмыслением тех событий, в которые мы все оказались вовлечены в 2014 году», — считает Ревяков.

«Солнцепек» снят на основе реальных событий, но при этом сценаристы и продюсеры фильма имели творческую свободу для добавления в него вымышленных героев и сюжетных поворотов. Все герои кинокартины – это собирательные образы людей, оказавшихся в Луганске в тяжелые летние дни 2014 года.

В сюжетных линиях постоянно переплетаются положительные и отрицательные герои. Их образы не так однозначны и категоричны, как может показаться на первый взгляд. Прошедший войну Влад Новожилов берется за оружие, когда сталкивается с личной трагедией. Алексей Гончаренко убивает себя, поняв, что происходящий в Луганске ужас – дело в том числе и его рук. Отрицательный герой Гриць Степанчук вызывает не ненависть, а жалость – это запутавшийся человек, как и все остальные боящийся за своих близких.

Режиссеры фильма Михаил Вассербаум и Максим Бриус стремились рассказать правду о происходившим Луганске в 2014 году.

«Фильм правдивый. Нет ничего проще, чем продвигать правду. Сложности были в том, что мы реконструировали события 2014 года в Луганске», — рассказал продюсер Сергей Щеглов.

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Теги: фильм солнцепек, донбасс, луганск, 2014, соцсети



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