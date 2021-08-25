В Златоусте компанию оштрафовали на 1,2 млн рублей за сговор на торгах по приобретению квартир

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил правомерность штрафа компании "Специализированный застройщик Би.Ай.Ди Групп" за сговор на торгах по приобретению квартир в Златоусте. Организация оштрафована на 1,2 млн рублей, сообщили Накануне в пресс-службе Челябинского УФАС.

Напомним, сговор был выявлен на аукционе по приобретению 59 квартир для переселения граждан из аварийного жилья. Контракт был заключен с АО "Специализированный застройщик "Трест Уралавтострой" по цене 69,1 млн руб.

Участниками сговора были признаны АО "Специализированный застройщик "Трест Уралавтострой" и АО "Специализированный застройщик "Би.Ай.Ди Групп". Компании согласовали свое участие в аукционе. Заявки от двух юридических лиц подготавливались сотрудником "СЗ Трест Уралавтострой", ценовые предложения подавались с рабочих компьютеров указанного участника аукциона.