25 Августа 2021
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Работа стрит-арт-художника Loketski на фестивале Карт-бланш в Екатеринбурге. (2021) | Фото: Александр Миронов

"Не надо мешать воровать": в Екатеринбурге появилась стрит-арт-голубятня, посвященная Роскосмосу

Коррупционные скандалы и уголовные дела, регулярно возникающие вокруг Роскосмоса, послужили вдохновением для работы питерского стрит-арт-художника Loketski.

В рамках фестиваля партизанского уличного искусства "Карт-бланш" в Екатеринбурге на улице Гурзуфской появилась арт-голубятня.

Автор работы разместил на ней логотип Роскосмоса и написал "Центр управления пометом". Также уже "от руки" сбоку имеется приписка: "Не надо мешать ворковать", в слове "ворковать" буква "к" зачеркнута.

Большая часть коррупционных скандалов вокруг Роскосмоса связана со строительством космодрома Восточный на Дальнем Востоке. Так, об очередных уголовных делах по этому объекту стало известно в июле этого года. В них фигурируют цифры в 60 и 600 млн руб.

Работа стрит-арт-художника Loketski на фестивале Карт-бланш в Екатеринбурге.(2021)|Фото: Александр Миронов

В конце прошлого года был задержан директор космического центра "Восточный" Роман Бобков, его подозревают в махинациях на сумму около 500 млн руб.

Примечательно, что еще в 2019-м году президент России Владимир Путин устроил настоящий разнос по поводу воровства при строительстве космодрома. "Сто раз сказано было - работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер! Нет, воруют - сотнями миллионов, сотнями миллионов! Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено, состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят. Нет, порядка так там до сих пор не удалось навести как следует", - заявил президент.

Работа стрит-арт-художника Loketski на фестивале Карт-бланш в Екатеринбурге.(2021)|Фото: Александр Миронов

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Теги: стрит-арт, роскосмос, екатеринбург, коррупция



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