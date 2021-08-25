Уральские художники хотят забрать в Екатеринбург скандальную московскую скульптуру "Большая Глина №4"

Руководитель уральского паблик-арт фестиваля "ЧО" Никита Харисов, предложил перевезти скандальную в Москве скульптуру "Большая Глина №4" в Екатеринбург, сообщили Накануне.RU в пресс-службе фестиваля. При этом место, где в уральской столице расположится новый арт-объект, смогут выбрать сами горожане.

"Мне кажется, что "Большая Глина №4" может отлично вписаться в городскую среду столицы Урала. Главное, чтобы локацию для скульптуры выбирали горожане совместно с профессиональным сообществом. Только тогда мы сможем вписать ее в исторический и архитектурный контекст Екатеринбурга, избежав бурных дискуссий на тему уместности ее расположения. Такие вопросы необходимо решать в диалоге. Мы уже направили в фонд V-A-C письмо с предложением", – высказался Никита Харисов.

Он также отметил, что перевезти скульптуру получится только при условии, если столица окончательно от нее откажется, пожелав заменить на что-то иное. 16 августа "Большая Глина №4" появилась на Болотной набережной у Дома культуры "ГЭС-2Я", чем взбудоражила профессиональное сообщество. И уже 20 августа Петербургский Музей стрит-арта и SAM Public Art Center объявили конкурс на создание концепции паблик-арта в Москве, предложив художникам подумать, чем можно заменить появившуюся скульптуру.

Тем временем, в социальных сетях фестиваля "ЧО" уже обсуждается, где лучше всего смотрелся бы новый арт-объект. Среди предлагаемых горожанами мест: площадь на Уралмаше и новая часть набережной за Макаровским мостом.

Напомним, что второй уральский паблик-арт фестиваль "ЧО", организованный компанией "Атомстройкомплекс" стартовал в Екатеринбурге 3 августа. Темой фестиваля в этом году стал – "ГОРОД В ЛЕСАХ" и проводится он совместно с Уральским Филиалом ГМИИ им. А.С.Пушкина (ГЦСИ в Екатеринбурге) и АНО "Стандарт 2.0".