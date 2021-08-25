Форвард "Автомобилиста" отказался от предложения клуба и ушел в "Адмирал"

Нападающий "Автомобилиста" Андрей Обидин, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, не принял квалификационное предложение екатеринбуржцев и покидает клуб. Об этом сообщается на официальном сайте уральской команды.

В сезоне-2021/22 Обидин будет выступать в составе клуба "Адмирал". В "Автомобилисте" заверили, что продолжат следить за своим воспитанником и пожелали игроку провести успешный сезон во Владивостоке.

Андрей дебютировал в екатеринбургском клубе в сезоне-2013/14, когда провел 58 матчей за "Авто" в МХЛ. В сезоне-2016/17 нападающий впервые сыграл за основной состав в Континентальной хоккейной лиге.

Начиная с 2017 года он стал регулярно выступать в КХЛ. На сегодняшний день в активе 24-летнего форварда 169 матчей в лиге и 33 (17+16) балла за результативность.

Напомним, что "Автомобилист" не будет продавать абонементы на новый сезон. Причиной стала ситуация с коронавирусом в Свердловской области.