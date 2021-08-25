ФСБ задержала 31 члена террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"

ФСБ сообщила задержании 31 участника запрещенной в РФ террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", в том числе главарей.

Как сообщает пресс-служба ведомства, спецоперация проведена совместно с МВД и Росгвардией в Москве, Новосибирске, Якутске, Красноярске, городе Канск Красноярского края, селе Прокудское Новосибирской области.

По данным ФСБ, члены ячейки вербовали и переправляли рекрутов в зоны боевых действий, финансировали членов террористической структуры, находящихся в Сирии, а также призывали к совершению преступлений террористического характера.

Изъяты запрещенная религиозная литература, пропагандистские видеоматериалы, средства связи, электронные носители информации и банковские карты.

В прошлом году сообщалось о нейтрализации в Волгограде двух боевиков, которые планировали теракты по указанию террористов из Сирии. Они намеревались атаковать здания органов власти, места проживания военнослужащих и взрыво-пожароопасные предприятия. Также среди целей террористов в Волгограде был монумент "Родина-Мать".

Одновременно в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Майкопе были задержаны другие участники межрегиональной ячейки международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещена в России).