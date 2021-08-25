60-тысячную Россошь заливает канализационными стоками, в городе введен режим ЧС

Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил в 62-тысячной Россоши режим ЧС. С 22 августа в городе нет водоснабжения: из-за аварии на канализационном коллекторе стоки попали в реку Россошь, где погибла рыба. Водозабор был остановлен, горожанам приходится покупать питьевую воду.

"Вводим в городе режим ЧС, далее буду информировать, что за этим последует и какие действия будут предприниматься. Всех россошанцев прошу набраться терпения, прикладываем все усилия", - написал губернатор в Instagram.

Он сообщил, что на главном канализационном коллекторе заменено 52 метра трубы, но ситуация продолжает ухудшаться: "Сегодня в 5:30 утра вышел из строя очередной, уже пятый участок коллектора. В городе объявлен режим ЧС техногенного характера".

"Принято решение о срочном монтаже обводной линии. На одном из воронежских предприятий изготовлена и отгружена первая партия труб. К первому этапу укладки обводной линии приступят сегодня в полдень. До конца дня будет отгружено еще две партии труб", - рассказал Гусев.

Примечательно, что откачивать стоки не успевают: "Количество стоков, поступающих в неработающий коллектор, растет. Это связано с увеличением количества воды, доставляемого населению города, и увеличением потребления населением воды из иных источников. В связи с этим на разрушающемся коллекторе установлена станция перекачивания стока. Для откачки стоков привлечены дополнительные коммунальные компании, ведутся переговоры с ассенизаторскими предприятиями из других районов".

"Подвоз воды населению сегодня осуществляют 12 машин, доступны 16 скважин в общественных местах, на предприятиях торговли, общепита, автомойках", - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Примечательно, что в июле часть Россоши осталась без воды из-за прорыва самотечного коллектора на улице Максима Горького.

Ранее глава администрации Россошанского района Юрий Мишанков сообщил, что "ввиду отсутствия в бюджете необходимых средств" власти сейчас работают "над привлечением финансирования из иных источников" для реконструкции аварийного коллектора.