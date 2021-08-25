25 Августа 2021
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Происшествия Челябинская область
лесной пожар рядом с селом Мансурово (2021) | Фото: администрация Кунашакского района

В Челябинской области продолжает действовать три лесных пожара

В Челябинской области за сутки ликвидировали 26 лесных пожаров на площади 275,5 гектаров. В регионе продолжает действовать три пожара, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Два из действующих пожаров локализованы. В Пластовском районе огонь остановлен на площади 872 га, а в Кунашакском районе – на площади 50 га.

Как рассказал начальник главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров,на данный момент угрозы населенных пунктам нет, в том числе и в Кунашакском районе.

"Еще вчера там все на два раза опахали и окарауливали всю ночь. Но обстановка остается очень напряженной на территории всего региона – от юга до севера", - подчеркнул он.

На территории Челябинской области сохраняется пятый класс пожарной опасности. Особый противопожарный режим действует в Брединском, Октябрьском, Кунашакском, Чесменском районах и Миассе, режим ЧС - в Карталинском районе.

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Теги: лесной пожар, противопожарный режим,



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