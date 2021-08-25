Уралвагонзавод представит несколько новинок на PRO///Движение.Экспо

Уралвагонзавод (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) представит три новинки на Международном железнодорожном салоне пространства 1520 PRO///Движение.Экспо.

Как сообщили в пресс-службе УВЗ, это будет новый вагон в линейке подвижного состава УВЗ, презентация которого состоится в день открытия салона, а также уже прошедшие в этом году сертификацию изделия для контейнерных и рефрижераторных перевозок.

Что касается вагон-платформы модели 12-192-03, то предприятие сейчас уже исполняет контракт на поставку 500 единиц данной техники. Особенность модели 12-192-03 - применение фитинговых упоров, обеспечивающих устойчивость от опрокидывания контейнеров при порывистом ветре. Использование тележки модели 18-555 с осевой нагрузкой 23,5 тс соответствует современным требованиям по эксплуатационной надёжности, а также увеличивает межремонтный интервал.

Кроме контейнерных платформ УВЗ активно осваивает и производство различных контейнеров. Так, "Омсктрансмаш" (входит в УВЗ) передал свои 40-футовые рефрижераторные контейнеры для опытной эксплуатации двум крупным российским логистическим компаниям, а "ЧТЗ-Уралтрак" (входит в УВЗ) осваивает производство универсальных 40-футовых контейнеров для морских перевозок. Натурный образец морского контейнера будет также продемонстрирован на PRO///Движение.Экспо.

Автономный рефрижераторный вагон модели 16-5213, который будет также представлен предприятием на выставке, сегодня на пространстве 1520 не имеет аналогов. Вагон создан по заказу ООО "Русские рефрижераторы" и предназначен для перевозки скоропортящихся грузов. Отличительная особенность - автономность работы до 30 суток, которая обеспечивается холодильно-отопительной установкой с дизель-генератором.