25 Августа 2021
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Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokatmuhin.ru

Стала известна фабула дела ученого Голубкина, обвиняемого в госизмене

Следствие усмотрело госизмену в участии физика, сотрудника Центрального аэрогидродинамического института им. Жуковского (ЦАГИ) Валерия Голубкина в международном проекте с европейским институтом.

Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат ученого Иван Павлов. По его словам, это проект Hexafly-Int (High-SpeedEXperimental FLY Vehicles).

Адвокат подчеркнул, что ученый по указанию своего начальства отправлял отчеты о выполненной работе, на которые были получены разрешительные документы, "подтверждающие отсутствие в них чувствительной информации".

Суд арестовал Голубкина по подозрению в госизмене в апреле. По статье 275 УК РФ ему грозит до 20 лет лишения свободы. СМИ писали, что ученый подозревается в передаче секретной информации одной из стран НАТО.

Кроме ЦАГИ, Голубкин сотрудничал с Московским физико-техническом институтом (МФТИ). Сообщалось, что он преподает аэродинамику больших скоростей и занимался исследованием гиперзвука.

Также источники сообщали, что Голубкин проходит по одному делу с физиком Анатолием Губановым. Он также участвовал в международном проекте по разработке гиперзвукового пассажирского самолета Hexafly-Int.

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Теги: валерий голубкин, госизмена



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Ранее 13.04.2021 13:26 Мск СМИ: Профессор МФТИ арестован по обвинению в госизмене


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