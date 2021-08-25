25 Августа 2021
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Происшествия СЗФО
(2017) | Фото: УМВД Челябинской области

Пять человек скончались в Карелии после отравления суррогатным алкоголем

В Карелии бригада белорусских рабочих, приехавших работать на стройке, отравилась суррогатным алкоголем. Один мужчина погиб на следующее утро после распития напитка, еще четверо в больнице, куда их госпитализировали с признаками острого отравления. Еще четыре человека сейчас находятся в больнице.

"22 августа работники предприятия в Пудожском районе употребили, предположительно, суррогатный алкоголь, в результате чего уже четверо мужчин скончались, еще четверо находятся в лечебных учреждениях с признаками острого отравления, где им оказывается медицинская помощь. По имеющейся у следствия информации алкогольная продукция приобреталась рабочими не на территории Республики Карелия", - говорится в сообщении республиканского управления СКР.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц).

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Теги: отравление, алкоголь, суррогат



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