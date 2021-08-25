В Свердловской области тушат 15 лесных пожаров на площади почти в 6,5 га

На сегодняшний день в Свердловской области тушат 15 лесных пожаров в восьми городских округах. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном ГУ МЧС.

По данным ведомства, общая площадь активного горения данных пожаров составляет 6,4 га. С огнем борются 300 человек и 25 единиц пожарно-спасательной техники. Ведется круглосуточный мониторинг обстановки, для окарауливания пожаров выставлены временные посты из сотрудников МЧС и представителей Уральской авиабазы охраны лесов и территориальных лесничеств.

Чтобы не допустить распространения лесного пожара на населенные пункты, в их окрестностях проводят опашку и создают минерализованные полосы, помогающие отсечь пламя от жилых строений. Также для мониторинга применяются беспилотные летательные аппараты.

Сейчас основные силы огнеборцев направлены на борьбу с пожарами в Первоуральском и Пышминском городских округах, где сложилась наиболее трудная ситуация. Под Первоуральском на данный момент действуют четыре очага, площадь активного горения - 1,5 га. А на пожарах в Пышминских лесах площадь составляет 4,6 га.

По данным МЧС, угрозы распространения на населенные пункты нет. В ведомстве просят свердловчан быть предельно внимательными и осторожными при обращении с огнем, чтобы не создавать условия для возникновения природных пожаров.

Напомним, что накануне из-за лесного пожара пришлось перекрывать трассу "Пермь - Екатеринбург".