В Нефтеюганске кандидаты-самовыдвиженцы массово отказываются от участия в выборах

В Нефтеюганске 14 человек, выдвинутых в думу города в порядке самовыдвижения, сняли свои кандидатуры. Вопрос об аннулировании регистрации этих кандидатов был рассмотрен территориальной избирательной комиссией, передает корреспондент Накануне.RU.

Отметим, что среди кандидатов, отказавшихся от участия в выборах, есть действующие депутаты шестого созыва Елена Архипова и Владимир Болгов. В думе они представляли "Единую Россию".

Сейчас все претенденты были выдвинуты в порядке самовыдвижения.

Причины, по которым кандидаты решили отказаться от участия в выборах, неизвестны.