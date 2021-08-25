Пожар на Глухом локализован. Авиалесоохрана отправляется тушить огонь на Волчихе

В связи с тем, что пожар недалеко от озера Глухое под Первоуральском был локализован, основные силы Авиалесоохраны направятся для тушения огня на Волчихе. Об этом Накануне.RU рассказала одна из добровольцев Викторила Лопаницина. По ее словам, желающих помочь огнеборцам не пустят на Волчиху, пока там буйствует открытый пожар, однако люди нужны под Первоуральском для дотушивания.

"Добровольцев собирает группа "Парки и скверы Екатеринбурга" и "Мирные жители". Сейчас идет формирование добровольческой бригады на сегодня. Выезд запланирован сегодня на 14.30 из центра. Если кто-то хочет присоединиться, то необходимо быть на своей машине. Не нужно планировать ничего на вечер, потому что возвращение будет в районе 9-10 вечера. Нас организованно отвезут на место пожара на машинах Авиалесоохраны и организованно вывезут, поскольку пешком добраться ни туда, ни обратно невозможно", - рассказала Лопаницина.

По ее словам, сейчас также проходит сбор средств на пожарные ранцы, которые собираются использовать уже сегодня и в дальнейшем на пожарах. После победы над огнем, они останутся в группе "Парки и скверы", где, вполне вероятно, скоро будет организована добровольческая пожарная бригада. Сейчас же на местах пожаров работает объединение сразу нескольких добровольческих организаций: Полицейская добровольческая организация, Парки и скверы, Мирные жители и Счастливый Екатеринбург, которые действуют под руководством Авиалесоохраны и по их указаниям.

"Наша задача в основном - сбивать небольшую кромку огня до приезда спецтехники, которая окапывает возгорание минполосой. Призыв к гражданам: затушите костры, уберите стекла и стеклянный пластиковый мусор вокруг своих баз, домов, это приводит к возгораниям! Если видите небольшое возгорание или задымление почвы возле себя - сообщите в 112 и попытайтесь сбить огонь, пролить водой дымящиеся участки, удержать линию пожара до приезда профессионалов", - напомнила огнеборец.

Желающие помочь в борьбе с лесными пожарами и готовые носить по задымленной местности 20-литровые рюкзаки ЛРО могут присоединиться в качестве добровольцев через каналы "Парки и скверы Екатеринбурга", "Мирные жители" или по телефону: +79920110385.

Напомним, что вчера ГИБДД ввела ограничения на федеральной трассе "Пермь – Екатеринбург" в связи с природным пожаром в районе Первоуральска. На вчерашний день пострадавших в результате мощного лесного пожара в районе Свердловской области не было. При этом сотрудники МЧС договорились с руководством горнолыжного курорта "Волчиха" об эвакуации персонала.