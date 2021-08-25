25 Августа 2021
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Общество Дальневосточный ФО
Выброс пепла на вулкане Эбеко на Курильских островах. (2021) | Фото: YouTube-канал News24 Russia

"Аж тряхануло дом. Это было жестко": на Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 3 км

Вулканы активизировались на Камчатке и Курильских островах. Так, жители Северо-Курильска делятся сегодня в соцсетях фото и видео столба пепла, выброшенного на высоту 3,7 км вулканом Эбеко. "Аж тряхануло дом… Это было жестко", - говорит в одном из видео местный житель, снимая клубы пепла из своего окна. В МЧС сообщили, что пострадавших в результате выброса нет, угрозы населению нет.

Сегодня же Камчатский филиал геофизической службы РАН зафиксировал паргоазовый выброс из вулкана Шивелуч. В нем было незначительное количество пепла, высота выброса составила до 3,5 км.

Выброс пепла на вулкане Эбеко на Курильских островах.(2021)|Фото: YouTube-канал News24 Russia

"С учётом направления ветра, парогазовый шлейф распространился в юг-юго-восточном направлении на расстояние 100 километров в сторону Камчатского залива. На пути распространения населённые пункты отсутствуют. Однако, в случае изменения направления ветра, возможно выпадение пепла в посёлке Усть-Камчатске", - сообщили в краевом управлении МЧС.

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Теги: вулкан, пепел, выброс, курилы, камчатка



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