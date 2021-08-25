25 Августа 2021
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лесные пожары в Тюменской области (2021) | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

"Надо уходить, нас обрежет сейчас": в Мордовском заповеднике пожарные и военные оказались в огненном кольце

Сотрудники МЧС и военные Минобороны смогли вырваться из огненного кольца на территории Мордовского заповедника.

Группа из 55 человек и 18 единиц техники тушила лес, но поднялся ветер, огонь пошел по вершинам деревьев и стал быстро распространяться по всей территории, пути к отступлению оказались отрезанными. При этом дым сделал видимость нулевой.

С помощью прибывшей на помощь второй бригады военные и сотрудники МЧС провели вырубку деревьев, смогли локализовать огонь, вручную расчистить дорогу и выбрались наружу.

Пострадавших нет, техника спасена, в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожар на территории Мордовского природного заповедника тушат с начала августа. В выходные огонь перешел на поселок Стеклянный в городском округе Первомайск Нижегородской области, сгорело 11 построек.

В Нижегородской области и Мордовии введен режим межрегиональной чрезвычайной ситуации с федеральным уровнем реагирования.

24 августа пожар из заповедника перешел на 1 квартал территории Краснослободского территориального Пурдошанского участкового лесничества, передает Regnum. Накануне площадь активного горения составляла 100 гектаров.

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Теги: лесной пожар, мордовия, мордовский заповедник



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