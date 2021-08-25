В мире сделали более 5 млрд прививок от ковида - результата нет

Число сделанных в мире прививок от ковида превысило 5 млрд, хотя половина из низ приходится на Китай и Индию, сообщает ТАСС, ссылаясь на мировую статистику.

Напомним, вакцинацию начали делать в декабре экспериментальными препаратами, разрешенными только к экстренному применению. С января прививочная кампания началась почти во всех странах мира.

На сегодняшний день получили вакцину 33% населения Земли, а дважды, то есть "полностью привиты", - 25%. При этом ни заболеваемость, ни смертность не снижаются, а "волны" ковида продолжаются без какой-либо видимой зависимости от вакцинации.

Формально еще нет глобального популяционного иммунитета, но, как анализировало Накануне.RU, с ростом вакцинации и в отдельных странах, а они представляют собой относительно замкнутые популяции, число новых случаев ковида только растет. Это касается и тех стран, где теоретически уже должен был быть популяционный иммунитет. Многие из них в последнее время переживают большой рост заболеваемости и смертности. В целом наблюдается простая зависимость: чем больший процент вакцинированных, тем больше в стране заболевших на 1 млн жителей. Для "ковидной" смертности эта зависимость более слабая, но тоже наблюдается.

Глобальным статистически фактом является то, что вакцинация почти нигде не привела к анонсируемой ранее победе над ковидом и возвращению к нормальной жизни. А среди стран с малой заболеваемостью и смертностью гораздо больше тех, где доля вакцинированных мала.

Некоторые эксперты считают саму концепцию достижения коллективного иммунитета от вакцинации ошибочной.

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