25 Августа 2021
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
(2004) | Фото: nojabrsk.com

На Ямале врачи опровергли заявление об удалении пациенту здоровой почки

Жительница Губкинского заявила, что её отцу врачи больницы Ноябрьска якобы удалили здоровую почку. В окружном департаменте здравоохранения опровергли эту информацию, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По словам Беллы Махмудовой, её 46-летний отец попал в больницу Ноябрьска по направлению врачей из Губкинского с подозрением на рак почки.

"Планировали только обследование, однако 20 июля была удалена почка, которая, как оказалось, была здоровой. После операции у отца начались гнойные процессы внутри. 2 августа прошла срочная операция по чистке. С этого дня начался весь ужас. На сегодняшний день мой отец перенес восемь операций, о которых нас уведомили (реальное количество неизвестно). У него отказала единственная здоровая почка, удалено 60 см кишечника (сейчас он не работает), находится в медикаментозной коме без сознания с трахеостомой неделю. Заработал лейкоцитоз, флегмону, свищ, сепсис", - написала она на своей странице "ВКонтакте".

В окружном департаменте здравоохранения в ответ сообщили, что этика и нормы законодательства не позволяют медицинской организации разглашать диагноз и особенности лечения пациента.

"Однако, принимая во внимание утверждение родных об удалении здоровой почки пациента, вынуждены опровергнуть данное утверждение. По результатам проведенных контрольных мероприятий, информация, размещаемая в социальных сетях, не подтверждена", – цитирует "Север-пресс" заявление департамента.

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Теги: больница, Белла Махмутова, почка



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