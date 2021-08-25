Движение по мосту на Кольцовском тракте в Екатеринбурге откроют к началу сентября

Движение по мосту на Кольцовском тракте в Екатеринбурге будет частично открыто к началу сентября. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов.

Сегодня мэр занимается объездом объектов улично-дорожной сети уральской столицы. Среди прочего он заехал на участок Луганской - Объездной и опубликовал видео в сторис своего Instagram. Орлова заверили, что две полосы движения на мосту будут открыты уже к началу сентября.

"Хотя бы так", - отметил глава города.

Напомним, в июле в Екатеринбурге для ремонта перекрыли часть путепровода на перекрестке улицы Луганской и Объездной дороги. Из-за этого там образовались гигантские пробки.

Сообщалось, что дорожники не успеют сдать объект к 1 сентября, однако это не критично, поскольку по контракту работы предполагаются до 20 октября. Алексей Орлов обещал, что, несмотря на трудности, проезд все равно откроют на месяц раньше.