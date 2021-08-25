25 Августа 2021
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Происшествия СЗФО В России Санкт-Петербург
BMW с депутатом Госдумы Романовым перелетел разводящийся Благовещенский мост в Петербурге (2021) | Фото: Telegram / Mash

BMW депутата Госдумы проскочил по закрывающемуся перед разводкой Благовещенскому мосту

Автомобиль BMW, в котором находился депутат Госдумы Михаил Романов, проехал по разводящемуся Благовещенскому мосту в Петербурге.

Видеозапись с места инцидента появилась в Сети. На кадрах видно, что машина проезжает по мосту, части которого уже начинают подниматься. Судя по дорожной разметке, автомобиль движется по встречной полосе.

Романов заявил "Фонтанке", что заснул на заднем сиденье после рабочего дня и не видел, как его перевезли через закрывающийся для движения мост. Он признал правонарушение, извинился и отметил, что сам попросил составить протокол в отношении водителя.

При этом депутат подчеркнул, что перелет через мост — это фантазии, так как разведение произошло через несколько минут после пересечения моста. "Водитель — не камикадзе и не планировал совершать никаких полетов", - добавил Романов.

Напомним, в мае этого года в соцсетях и СМИ появились кадры с автомобилем сенатора и экс-губернатора Липецкой области Олега Королева, неадекватно разъезжавшим по улицам Липецка. Машина наехала на дорожный знак, выезжала на встречку. Сообщалось также, что Королева остановила полиция и он отказался проходить освидетельствование на предмет алкоголя в организме.

Сам же он потом озвучил такую версию: за рулем стало плохо, чтобы никому не помешать, Королев съехал на обочину и попросил помощи у полицейских. При этом он не говорил, что в машине находился кто-то еще кроме него, тем более не отрицал, что он был за рулем сам.

До выяснения всех обстоятельств Королев отказался от членства в "Единой России". Проверкой инцидента занялась полиция, а далее последовала отставка с поста сенатора.

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Теги: благовещенский мост, михаил романов, BMW



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