25 Августа 2021
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Экономика В России
Amazon Амазон (2014) | Фото:

Минфин разработал жесткие требования для компаний, доставляющих интернет-покупки из-за рубежа

Министерство финансов разработало требования к компаниям, доставляющим интернет-покупки из-за рубежа. Соответствующий приказ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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По данным маркетинговой компании NeoAnalytics, объем рынка экспресс-доставки в Россию составил в прошлом году более 90 млрд рублей, что почти на 14% больше, чем годом ранее. Число компаний, работающих в этой сфере, быстро растет, а их деятельность почти никак не регулируется.

Новые правила Минфина требуют, в частности, чтобы компании не имели долгов по таможенным пошлинам, налогам и сборам, не находились в реестре лиц, суммы платежей, пошлин, процентов и пеней которых признаны безнадежными к взысканию, не были в процессе ликвидации и признания банкротом.

Требования предъявляются и к руководителям компаний. Так, учредитель или бухгалтер такой организации ранее не должны привлекаться к уголовной ответственности по ряду характерных статей, например за незаконное участие в предпринимательской деятельности, контрабанду, взятки, подделку документов.

Также компания доказать свою состоятельность. К этому относится наличие складов для хранения товаров - собственных или арендованных на срок не менее года и счета с остатком средств, который не снижается ниже суммы 250 тысяч евро. Минфин полагает, что таким образом будут отсечены фирмы-однодневки, не имеющие необходимых активов.

Глава Союза потребителей России Петр Шелищ отмечает, что список лицензированных видов деятельности в последнее время стараются не расширять, а введенные требования к состоятельности - это замена лицензирования.

Как отмечает "Парламентская газета", новые требования поначалу могут привести к небольшому подорожанию услуг, но все должно быстро сбалансироваться.

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Теги: интернет, покупки, торговля



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