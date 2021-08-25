25 Августа 2021
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Экономика В России
Антон Силуанов (2019) | Фото: Пресс-служба СФ РФ

Госдолг России вырос до 17,7% ВВП

Счетная палата опубликовала оперативный отчет о состоянии российских финансов в первом полугодии 2021 года. Аудиторы предлагают не обольщаться, глядя на красивые цифры: "рекордно высокий рост по большинству основных макроэкономических показателей во многом объясняется низкой базой предыдущего года".

Стоимость барреля нефти марки Urals в первом полугодии составила $63,5 – это на 40% выше прогнозного значения - цена на нефть приблизилась к максимумам, отмечавшимся между кризисами 2014–2015 и 2020 годов.

Средний курс рубля в первом полугодии составил 74,3 за доллар. "Несмотря на тенденцию к укреплению, отмечающуюся в последние месяцы, курс доллара США к рублю все еще остается на 1,9 рубля выше прогнозного значения", - отмечают аудиторы.

Инфляция в июне достигла пятилетнего максимума – 6,5% в годовом выражении. Это особенно беспокоит СП, поскольку цифра почти в два раза больше, чем заложенная в бюджете (3,7%).  

Прирост реальных располагаемых денежных доходов в первом полугодии составил 6,7%, при этом реальные назначенные пенсии за полгода снизились на 0,2%, в том числе из-за того, что размер индексации пенсий оказался ниже инфляции.

Резервный фонд правительства составил более 252 млрд руб., больше всего средств из него идет на выплаты медработникам, пособия по безработице и на детей, а также на строительство и реконструкцию федеральных автодорог.

Объем Фонда национального благосостояния вырос на 0,2% и составил 11,7% ВВП (или 13,5 трлн руб.)

Госдолг, по предварительным данным, за полгода вырос на 7,8% - до 17,7% ВВП. Расходы федерального бюджета на обслуживание госдолга составили чуть больше 500 млрд руб.

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Теги: госдолг, финансы, счетная палата, инфляция



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