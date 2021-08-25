Депутат Бурнашов, подозреваемый в "пьяном" вождении, обратился в суд

Депутат Госдумы от Пермского края Алексей Бурнашов подал жалобу в суд на должностных лиц, которые занимаются производством в рамках уголовно-процессуального кодекса России, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом опубликована в материалах дела на сайте Ленинского районного суда Перми.

"Вид материала: материалы в порядке досудебного производства. Предмет представления, ходатайства, жалобы: жалобы на действия (бездействия) и решения должностных лиц, осуществляющих уголовное производство (ст.125 УПК РФ)", - говорится в документе. Материал был оформлен 19 августа, до этого, 4 августа было вынесено решение о передаче дела по подсудности

Как сообщало Накануне.RU, члены партии "Единая Россия" весьма радикально высказались о ситуации с депутатом Госдумы от Пермского края Алексеем Бурнашовым, которого сотрудники ДПС задержали за вождение автомобиля с признаками опьянения. Якобы Алексей Бурнашов нарушил правила дорожного движения, оскорблял полицейских и ударил одного из них. После этого он был закован в наручники. Депутата доставили в СК, где опросили в рамках доследственной проверки. Впрочем, уголовное дело в отношении депутата Госдумы можно возбудить только с согласия его коллег в нижней палате парламента. Составлено три административных протокола.

Секретарь Вячеслав Григорьев заявил, что такое поведение депутата является неприемлемым. Ранее Алексей Бурнашов с треском проиграл в недавнем праймериз "Единой России". До этого депутат активно поддерживал местных жителей, которые выступали против застройки стадиона "Молот".