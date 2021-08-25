25 Августа 2021
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Происшествия Челябинская область
Кировка, Челябинск (2015) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске на Кировке пьяный мужчина напал на женщину и полицейского

В Челябинске сотрудники полиции задержали на Кировке пьяного мужчину, который избил женщину. В момент задержания мужчина применил насилие к полицейскому, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В ходе патрулирования пешеходной улицы Кирова сотрудники полиции заметили компанию молодых людей, которые вели себя агрессивно, нарушали общественный порядок и распивали спиртные напитки. Один из мужчин избил женщину и попытался скрыться. В ходе преследования мужчина применил насилие к сотруднику полиции.

Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции.

Ему может грозить уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти. Материалы в ближайшее время будут направлены в СУ СК РФ по Челябинской области.

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Теги: Кировка, полиция, дебош,



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