25 Августа 2021
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Происшествия За рубежом
Максим Марцинкевич (2018) | Фото: vm.ru

СК просит заочно арестовать соратника Тесака, скрывающегося на Украине

Следственный комитет просит суд заочно арестовать неонациста Сергея Коротких.

Он обвиняется в убийстве двух и более лиц по мотивам межнациональной ненависти, передает ТАСС. В 2007 году преступники в масках на фоне флага со свастикой убили в лесу двух мужчин из Дагестана и Средней Азии. Видеозапись казни появилась в интернете.

Уроженец Белоруссии Коротких, известный как Боцман и Малюта, скрывается на Украине. С начала конфликта на юго-востоке страны он вступил в добровольческое формирование "Азов", получил украинское гражданство.

Боцман считается ближайшим соратником националиста Максима Марцинкевича (Тесак). Напомним, Марцинкевич был найден мертвым утром 16 сентября 2020 года в камере челябинского СИЗО. Предварительная причина смерти – суицид, но в это не верят защита и родственники погибшего. Адвокаты семьи Максима Марцинкевича направили в СК РФ по Челябинской области заявление об убийстве.

Сообщалось, что перед смертью Тесак дал показания о совершении вместе с другими сторонникам националистических организаций в 2002-06 гг. других убийств лиц неславянского происхождения и готовности указать места захоронения жертв.

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Теги: сергей коротких, боцман, максим марцинкевич



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