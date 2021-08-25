Екатеринбуржец попросит Путина уволить "следователя на золотом Лексусе" после двух лет расследования

После двух лет конфликта между городским следователем, а с недавнего времени майором юстиции, Артемом Халиловым и жителем Екатеринбурга Антоном Истоминым, последний решил обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой защитить граждан от "следователя на золотом Лексусе" и ему подобных. Об этом Накануне.RU рассказал адвокат Сергей Колосовский.

"Несмотря на то, что факты непристойного поведения Халилова были очевидны, руководством следственного комитета он избавлен от ответственности. За два года, в течение которых продолжалось преследование Истомина по навету Халилова, последний был только повышен в звании – стал майором юстиции. Руководители следственного комитета по области очевидно прикрывают Халилова. Об этом свидетельствует не только его карьерный рост, но и то, что дело в отношении Истомина расследовалось вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК, и не просто следователем, а заместителем руководителя отдела. Поскольку дело приобрело широкий общественный резонанс – ролики про золотой лексус собирают миллионы просмотров – руководство следственного комитета СК России не может не знать об этой ситуации, однако тоже бездействует", - рассказал адвокат.

Сторона защиты екатеринбуржца намерена добиться увольнения начальника следственного отдела Хахилова, что, по их мнению, станет логичным завершением истории. Это станет возможным благодаря и оправдательному приговору в отношении Истомина - 3 августа седьмой кассационный суд признал, что нападавшим на заправке был именно правоохранитель.

Напомним, инцидент произошел в октябре 2019 г. за направке в уральской столице. Тогда Истомин ожидал своей очереди на подкачку колес, однако прямо перед ним появился золотой Лексус, из которого вышел Халилов и заявил, что не собирается стоять в очереди. Завязался конфликт, в ходе которого, по словам Истомина, следователь угрожал автолюбителю тюрьмой и всячески демонстрировал свою власть как правоохранителя. В руках водителя на тот момент находился складной нож, который последний не раскрыл, а держал в качестве утяжелителя на случай драки. Однако именно из-за оружия на мужчину в СКР возбудили уголовное дело по ст. 119 УК РФ "Угроза убийством".

Позже в суде Истомина оправдали, заключив, что конфликт начал именно Халилов, однако последний с данным решением не согласился и решил его обжаловать в седьмом кассационном суде, но безуспешно.