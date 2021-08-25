Апелляция на УДО фотографа Лошагина поступила в Свердловский облсуд

В Свердловский областной суд поступила апелляционная жалоба на решение Чкаловского районного суда Екатеринбурга, которым было удовлетворено ходатайство фотографа Дмитрия Лошагина о его условно-досрочном освобождении.

Напомним, в 2015 году гламурный фотограф был осужден к 9 годам и 10 месяцам колонии за убийство своей жены Юлии Прокопьевой. В начале августа этого года суд разрешил Лошагину выйти по УДО, но прокуратура выступила против.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, сейчас апелляция прокурора поступила к ним в инстанцию. В данный момент материал находится на стадии регистрации. О дате и времени заседания будет известно позже.

Ранее Дмитрий Лошагин неоднократно пытался досрочно выйти на свободу, но суд каждый раз отказывал фотографу.