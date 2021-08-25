Байден получил доклад разведки США о происхождении коронавируса

Разведывательные службы США представили президенту страны Джо Байдену доклад о происхождении коронавируса.

Документ не содержит четких выводов относительно того, появился ли вирус из лаборатории или возник естественным путем, пишет газета The Washington Post.

По данным издания, эксперты не смогли прийти к общему заключению, несмотря на значительный объем изученной информации. Источник газеты пояснил, что разведка США "не оснащена достаточными средствами для подобных исследований", сообщает Regnum.

Напомним, президент США Джозеф Байден поручил разведслужбам "удвоить усилия" по поиску места происхождения COVID-19 и отчитаться результатах в течение 90 суток. 12 августа CNN уже сообщало, что разведка США не пришла к единому выводу о происхождении коронавируса. По данным источников телеканала, после трех месяцев изучения информации разведывательное сообщество склоняется к двум теориям: вирус возник в лаборатории Уханьского института вирусологии или естественным образом перешел к людям от животных.