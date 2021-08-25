25 Августа 2021
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Общество Свердловская область
Паровой стерилизатор для больницы №14 в Екатеринбурге (2021) | Фото: Алексей Вихарев

Лидер "медфракции" подарил больнице Екатеринбурга стерилизатор за миллион

В рамках шефства депутатов "медицинской фракции" над больницами Екатеринбурга, Алексей Вихарев подарил больнице №14 первый стерилизатор. Об этом депутат гордумы и основать фракции рассказал в своем Telegram-канале. Стоимость аппарата - около 1 млн руб.

Паровой стерилизатор для больницы №14 в Екатеринбурге(2021)|Фото: Алексей Вихарев

"Выяснил, что врачам необходимо. Одно из пожеланий – паровой стерилизатор. Оборудование дорогостоящее, около миллиона рублей. Это не единственное, что в больницы требуется. Депутаты медицинской фракции и дальше будут помогать учреждениям здравоохранения", - заявил глава "медфракции".

Алексей Вихарев(2021)|Фото: Алексей Вихарев

Алексей Вихарев уже второй год помогает медучреждению, приобретая сначала продукты и воду для персонала, а позже и кресла-коляски, медицинские банкетки и пульсоксиметры.

Депутат помогает и другим медучреждениям. Так, в прошлом месяце он подарил центральной городской больнице №23 новый Largus, который будет служить для неотложной помощи пациентам и выездов врачей на дом. Однако больше всего Вихарев известен "дворовой вакцинацией" - первому в стране виду вакцинации, где горожане могут поставить прививку от коронавируса, не выходя за пределы своей площадки. Число привитых таким образом жителей Екатеринбурга на прошлой неделе достигло 5 тыс. человек

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Теги: Вихарев, Екатеринбург, медицинская фракция, больница, стерилизатор



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