У списка самых богатых женщин России по версии Forbes сменился лидер

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 25 самых богатых россиянок. В этом году лидер сменился: основательница Wildeberries Татьяна Бакальчук обошла Елену Батурину (в прошлом году было наоборот) и заняла первое место в списке. Но с каким отрывом: состояние ее выросло за год почти в 12 раз – с $1,1 до $13 млрд. А вот у Батуриной как было $1,3 млрд, так и осталось.

На третьем месте Лидия Михайлова, ее семья владеет агропромышленной группой "Черкизово" ($1,3 млрд). На четвертой позиции дочь совладельца "Лукойла" Леонида Федуна Екатерина ($900 млн) – с прошлого года ее состояние выросло на $200 млн.

В список также вошло немало бывших и нынешних жен, сестер и других родственниц состоятельных россиян, которым именно это качество (а не личные бизнес-инициативы) позволили появиться в рейтинге богачек: Елена Рыболовлева, Полина Юмашева, Ирина Абрамович, Лилия Ротенберг и др.

Стоит отметить, что список довольно возрастной: в нем всего четыре дамы моложе 50-ти лет и только одна моложе 40.