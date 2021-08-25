В Челябинске проведут обследование на месте провала асфальта на дороге, отремонтированной в рамках нацпроекта

В Челябинске 25 августа пройдет комиссионное обследование на месте провала асфальта на улице Российской, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Специалисты определят причину разрушения и тактику восстановления.

В мэрии рассказали, что под проезжей частью в этом месте проходит канализационный коллектор. В настоящее время в целях безопасности на месте провала выставлен водоналивной блок.

Напомним, ремонтные работы на этом участке были проведены в сентябре 2019 года в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Работы выполнял "Нижавтодорстрой". В ОНФ считают, что подрядчик обязан исправить нарушение в рамках действующих гарантийных обязательств.