25 Августа 2021
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Политика В России За рубежом
ан-12 военно-транспортный самолет (2007) | Фото: Накануне.ru

Минобороны организовало вывоз из Афганистана граждан России и Украины

Минобороны по поручению президента России Владимира Путина организует эвакуацию из Афганистана более 500 граждан РФ, стран ОДКБ и Украины.

В ведомстве сообщили, что создана группа из четырех военно-транспортных самолетов, которые уже сосредоточены на аэродроме в Ульяновске. На борту транспортников находятся военные медики, а также запасы еды, продовольствия и одеял, пишет Regnum.

Ранее посольство России в Афганистане сообщило, что работает над вывозом в Россию из Афганистана местных студентов. Как ожидается, рейсы будут запрошены в сентябре.

В МИД РФ заявляли, что для россиян, желающих покинуть Афганистан, будет организовано несколько чартерных рейсов.

Напомним, Талибы* (террористическая организация, запрещена в РФ) заявили, что эвакуация всех иностранных граждан из Афганистана должна быть завершена до 31 августа, затем она будет запрещена, перенос даты недопустим.

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Теги: минобороны, афганистан, эвакуация



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