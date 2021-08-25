Минобороны организовало вывоз из Афганистана граждан России и Украины

Минобороны по поручению президента России Владимира Путина организует эвакуацию из Афганистана более 500 граждан РФ, стран ОДКБ и Украины.

В ведомстве сообщили, что создана группа из четырех военно-транспортных самолетов, которые уже сосредоточены на аэродроме в Ульяновске. На борту транспортников находятся военные медики, а также запасы еды, продовольствия и одеял, пишет Regnum.

Ранее посольство России в Афганистане сообщило, что работает над вывозом в Россию из Афганистана местных студентов. Как ожидается, рейсы будут запрошены в сентябре.

В МИД РФ заявляли, что для россиян, желающих покинуть Афганистан, будет организовано несколько чартерных рейсов.

Напомним, Талибы* (террористическая организация, запрещена в РФ) заявили, что эвакуация всех иностранных граждан из Афганистана должна быть завершена до 31 августа, затем она будет запрещена, перенос даты недопустим.